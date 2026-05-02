Il pilota italiano ha conquistato la sua terza pole position consecutiva in carriera durante le qualifiche di ieri. Dopo un primo tentativo non soddisfacente nel terzo settore, è riuscito a migliorarsi e a ottenere il miglior tempo. Durante la sessione, ha dedicato la pole a un amico, esprimendo anche la speranza di partire bene in gara. La sua soddisfazione è evidente, nonostante non fosse inizialmente contento del risultato del primo tentativo.

"Questa pole è dedicata ad Alex Zanardi che era un amico". Kimi Antonelli ha rivolto al campione bolognese scomparso venerdì la grande prestazione nelle qualifiche del GP di Miami. Il 19enne leader iridato della Mercedes ha conquistato la terza pole consecutiva di questo 2026 e della carriera e domani si candida a una gara da protagonista, insidie della pioggia permettendo. Kimi è felice anche perché la Sprint del mattino non era andata bene, chiusa al 6° posto dopo una penalità che lo ha fatto retrocedere malgrado avesse chiuso quarto al traguardo. Kimi spera soprattutto di partire bene perché nella Sprint, malgrado fosse in prima fila, ha fatto pattinare le gomme posteriori e si è ritrovato in quarta posizione dopo la prima curva.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli: "Questa pole è per Zanardi, un amico. Il GP? Spero di partire bene"

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