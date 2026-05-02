Antonella Russo presenta la lista degli assessori | Pronti a illustrare il nostro programma di governo

Antonella Russo, candidata sindaco del centrosinistra, ha annunciato che il 4 maggio presenterà ufficialmente la squadra di assessori che la supporterà nella gestione amministrativa. La stessa Russo ha anche indicato che durante l’evento verranno illustrati i principali punti del programma di governo. La presentazione si inserisce nel quadro della campagna elettorale in vista delle elezioni del 24-25 maggio.

Antonella Russo prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni del 24-25 maggio. La candidata sindaco del centrosinistra, lunedì 4 maggio presenterà ufficialmente la propria squadra di assessore e i punti cardine del proprio programma. Appuntamento alla libreria Feltrinelli, dove la.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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