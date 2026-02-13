Leonardo DiCaprio annuncia i nuovi progetti con Martin Scorsese, dopo aver concluso le riprese di

La star premio Oscar ha fatto il punto della situazione sui prossimi lavori con il regista di The Wolf of Wall Street e Gangs of New York. Il premio Oscar Leonardo DiCaprio ha condiviso nuovi aggiornamenti su suoi prossimi progetti con Martin Scorsese, incluso il biopic su Frank Sinatra. Sono passati tre anni dall'ultima collaborazione tra i due, nell'epico crime Killers of the Flower Moon. Durante per la cerimonia dell'Hammond Cinema Vanguard Award al Santa Barbara Film Festival, a Leonardo DiCaprio è stato chiesto a che punto fosse il film biografico su Frank Sinatra con Scorsese, un progetto che il regista tenta di realizzare da parecchio tempo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Leonardo DiCaprio e i progetti con Martin Scorsese: dal biopic su Sinatra a What Happens at Night

Leonardo DiCaprio in Martin Scorsese‘s Shutter Island

