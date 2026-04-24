Dalla strada al palco anticipazioni del 24 aprile | gli ospiti della terza puntata

Il 24 aprile torna Dalla strada al palco Special, un appuntamento dedicato agli artisti di strada. La trasmissione, ideata da Carlo Conti, celebra la figura dei performer che si esibiscono tra le vie della città e sul palco. La terza puntata promette di portare in scena numerosi ospiti e spettacoli, consolidando il format come uno degli eventi più seguiti dal pubblico in questa stagione.

Un nuovo appuntamento con Dalla strada al palco Special: la grande festa degli artisti di strada, nata da un’idea di Carlo Conti, e diventato negli anni uno dei programmi più attesi dal pubblico. Dopo il successo delle prime due puntate, venerdì 24 aprile ritroveremo sul palco grandi talenti, che con le loro esibizioni sono pronti a far emozionare e a lasciare a bocca aperta il pubblico di Rai1. Come sempre non mancheranno i grandi ospiti e le sorprese: tutte le anticipazioni della terza puntata. Dalla strada al palco Special, le anticipazioni del 24 aprile. Grandi emozioni, storie che lasciano il segno, momenti di leggerezza, risate e.🔗 Leggi su Dilei.it

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