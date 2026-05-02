Anolini con o senza stracotto a non poter mancare sono Grana e Parmigiano
Gli anolini piacentini sono un piatto tradizionale che si presenta in vari modi, con o senza stracotto. Tuttavia, indipendentemente dalle diverse interpretazioni, sono considerati essenziali l’uso di formaggi come il Grana Padano o il Parmigiano-Reggiano. Nonostante le molte varianti moderne proposte dagli chef, la presenza di questi formaggi rimane un elemento imprescindibile per la ricetta. La discussione tra appassionati sulla quantità o sulla tipologia di formaggio continua a essere viva.
Certo se ci si mette a discutere tra puristi, la discussione non termina mai, ma gli anolini piacentini, con o senza stracotto, pur con tutte le moderne varianti proposte dagli chef, non possono fare a meno del formaggio, sia il Grana padano o il Parmigiano-reggiano, anche se molti miscelano i.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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