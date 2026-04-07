Stracotto di manzo con purè di patate | la ricetta

In una ricetta tradizionale italiana, lo stracotto di manzo viene preparato utilizzando un taglio di carne noto come cappello del prete, accompagnato da cipolla, sedano e carote. La preparazione prevede la cottura lenta in vino rosso corposo, come Barbera o Chianti, insieme a brodo di carne e, opzionalmente, concentrato di pomodoro per intensificare il colore. Il piatto viene servito con un purè di patate, creando un classico abbinamento.

Ingredienti per 4 persone800g - 1kg di manzo (taglio cappello del prete)1 cipolla dorata1 costa di sedano2 carote500ml di vino rosso corposo (tipo Barbera, Nebbiolo o Chianti)2 cucchiai di concentrato di pomodoro (opzionale, per il colore)500ml di brodo di carneOlio extravergine d'oliva q.b.Burro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Polpo scottato su crema di patate allo zafferano: la ricettaIngredienti per 4 persone: - 1 polpo da circa 1 kg (o due da 500g)- 600g di patate a pasta gialla- 1 bustina di zafferano o un pizzico di pistilli...

Fajitas di manzo e pollo: la ricetta tex?mex che conquista tuttiRicetta facile e veloce delle fajitas di manzo e pollo: sapori tex?mex, marinatura al lime e Dadocrema Bauer per un gusto più intenso Le fajitas di...

Stracotto di manzo con purè di patate, è un piatto sublime!

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Risotto con stracotto di coda di manzoTagliare in pezzi grossi la coda di manzo, passarla nella farina e poi rosolarla in padella con l’olio di semi, lasciandola ben colorare. Bagnare con il vino. Disporre i pezzi di coda su una placca da ... gamberorosso.it

Stracotto di manzo con spuma al parmigiano e porcini1 kg di Cappello del Prete; 1 l di vino rosso; 300 ml di latte; 50 g di Parmigiano Reggiano; 3 funghi porcini; 2 cespi di sedano; 2 carote; 1 cipolla; 1 cucchiaino di fecola di patate; sale profumato ... gamberorosso.it

Gian Andrea Squadrilli. . #ADV X Stracotto a Salerno Sono stato a Salerno dal Re dello stracotto che ha deciso di portare la sua maestria nella cottura della carne nel mondo dei panini e dello stretfood con il suo nuovo progetto Stracotto ho assaggiato m - facebook.com facebook