Intesa Trump-Milei | Grana Asiago e Gorgonzola sono formaggi Usa

Coldiretti segnala che l’accordo tra Trump e Milei ha causato una disputa sui formaggi statunitensi, come Asiago e Gorgonzola, che ora vengono considerati prodotti USA. La questione nasce dal fatto che questi formaggi, tradizionalmente italiani, vengono ora importati come prodotti americani, creando tensioni con le norme dell’intesa tra Ue e Mercosur. Coldiretti evidenzia come questa situazione rischi di alterare le regole del mercato e di mettere a repentaglio le produzioni locali. Assolatte invita a velocizzare le procedure per applicare correttamente le nuove regole commerciali e tutelare i produttori italiani.

Sorpasso a destra del presidente Trump sul made in Italy alimentare. A pochi giorni dalla sigla dell’accordo commerciale Ue-Mercosur (che può entrare subito in vigore nelle more del giudizio della Corte di Giustizia Ue richiesto dall’Europarlamento e che prevede una tutela rafforzata per 347 Dop e Igp europee tra cui 58 italiane) il presidente Trump ha stretto un accordo commerciale con il presidente argentino Javier Milei che prevede una tutela per alcuni prodotti alimentari americani che ricalcano in tutto e per tutto i nomi di alcune denominazioni d’origine italiane ed europee. In base all’intesa Usa-Argentina saranno, infatti, tutelati Asiago, Fontina, Gorgonzola, Grana, Parmesan, Pecorino e Provolone made in Usa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

