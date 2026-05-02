A Napoli, l’artista Annalisa ha portato in scena uno spettacolo teatrale al Palapartenope, caratterizzato da effetti di fuoco, luci e coreografie di ballerini. Lo show ha coinvolto il pubblico con una produzione ricca di elementi visivi e scenici. La scenografia è stata curata da un creativo internazionale, responsabile di alcuni degli allestimenti più innovativi del tour. Lo spettacolo ha attirato numerosi spettatori nella serata.

? Cosa scoprirai Come trasformerà il vulcano monumentale lo show di Annalisa al Palapartenope?. Chi è il creativo internazionale che ha curato la scenografia del tour?. Cosa rappresentano i tre sogni simbolici che guideranno il concerto?. Perché questa tappa napoletana segna un'evoluzione artistica per la cantante?.? In Breve Simone Baroni dirige i ballerini, Jacopo Ricci guida la visione creativa, Luca Ascioti cura scenografie.. Daniel Bestonzo dirige i musicisti Gianni Pastorino e Dario Panza per il tour.. Annalisa vanta 54 dischi di platino, 16 d'oro e oltre 5 milioni di copie.. Show basato su tre sogni simbolici: fuoco, fiume e tigre al Palapartenope.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Annalisa a Napoli: uno show teatrale tra fuoco, luci e ballerini

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