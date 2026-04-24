Giovedì 23 aprile, allo Stadium della Fiumara di Genova, cantante ha portato in scena il suo nuovo tour con uno spettacolo caratterizzato da effetti di fuoco e momenti di grande intensità. L’evento ha visto la presenza di numerosi spettatori, che hanno assistito a una performance musicale con canzoni tratte dal suo repertorio recente. La serata ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera di entusiasmo e partecipazione.

? Cosa sapere Annalisa ha esibito il nuovo tour allo Stadium della Fiumara di Genova giovedì 23 aprile.. L'evento ha registrato 4.500 presenze con un pubblico eterogeneo composto da adulti e bambini.. Lo Stadium della Fiumara di Genova ha ospitato giovedì 23 aprile 4.500 persone per la data zero della nuova fase del tour di Annalisa, segnando il ritorno della cantante ligure sul palco di casa dopo l’inizio della tournée avvenuto nel novembre 2025. L’evento ha rappresentato un momento di profonda connessione emotiva tra l’artista e la sua terra d’origine. Durante l’apertura dello show, Annalisa ha voluto sottolineare il legame indissolubile...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Annalisa conquista Genova: show tra fuoco e sogni allo Stadium

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