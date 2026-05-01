Scopre il tradimento del marito poi lo narcotizza e ferisce ai genitali mentre dorme

Oggi pomeriggio ad Angri si è verificato un episodio che ha coinvolto una coppia di origine bangladese. Una donna di 35 anni avrebbe scoperto un tradimento del marito, di 41 anni, e in seguito lo avrebbe narcotizzato. Durante il sonno, avrebbe poi causato lesioni gravi alle parti intime dell'uomo. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine e l’ospedalizzazione della vittima.

Dramma sfiorato, oggi pomeriggio, ad Angri dove una donna di 35 anni avrebbe aggredito il marito 41enne, entrambi originari del Bangladesh, provocandogli gravi lesioni alle parti intime.Il fattoSecondo le prime ricostruzioni, all’origine del gesto ci sarebbe la scoperta di un presunto tradimento.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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