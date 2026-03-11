Entrano già Grande Fratello Vip 4 concorrenti nella Casa prima dell’inizio del reality

Quattro concorrenti sono entrati nella Casa del Grande Fratello Vip prima dell'inizio ufficiale del reality. La produzione ha comunicato che queste persone sono già all’interno della casa, mentre il pubblico aspetta l’inizio della trasmissione. La partecipazione anticipata di alcuni concorrenti rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti del programma. La data di inizio ufficiale non è ancora stata annunciata.

Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare in televisione con una novità assoluta nella storia del reality italiano. L'ottava edizione del programma, che debutterà ufficialmente martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, partirà infatti con un esperimento mai visto prima: una Open House che permetterà ad alcuni concorrenti di entrare nella Casa con diversi giorni di anticipo rispetto alla prima puntata. L'iniziativa prenderà il via venerdì 13 marzo, quando quattro partecipanti varcheranno la Porta Rossa prima di tutti gli altri. Saranno loro i primi a esplorare gli spazi della nuova Casa e a iniziare le prime prove di convivenza, inaugurando di fatto la nuova stagione del reality ancora prima della diretta televisiva.