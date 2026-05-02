Angri evira il convivente dopo averlo narcotizzato | arrestata

Una donna è stata arrestata ad Angri, nel Salernitano, dopo aver narcotizzato e successivamente evirato il convivente. L’episodio è avvenuto poco dopo il trasloco nella loro prima casa comune. La donna è stata fermata dalle forze dell’ordine e portata in caserma per le verifiche e le indagini del caso. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Grave episodio ad Angri, nel Salernitano: una donna evira il convivente dopo il trasloco nella prima casa. L'uomo è ricoverato in condizioni serie. Indagini in corso sulle tensioni nella coppia Un gesto estremo maturato in un contesto famigliare sempre più teso. AdAngri, nel Salernitano, dove una donna di35 anniha evirato il convivente di41 anni, entrambi originari del Bangladesh. Un caso che, per modalità, richiama quello noto del 1993 negli Stati Uniti, quandoLorena Bobbitt evirò il marito John Wayne Bobbitt. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, all’origine del gesto ci sarebbero forti tensioni all’interno della coppia, aggravate da un recentetrasferimento.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Angri, evira il convivente dopo averlo narcotizzato: arrestata Notizie correlate Narcotizza ed evira il marito nel sonno ad Angri, arrestata la moglie gelosaSalerno, 2 maggio 2026 - Probabilmente sedato, è stato evirato nel sonno dalla moglie, è l’aggressione subita da un uomo di 41 anni del Bangladesh... Leggi anche: Angri choc, donna tradita evira il marito: come lo ritrovano Contenuti di approfondimento Narcotizza ed evira il convivente, il movente: «Voleva in casa anche la prima moglie»Emergono ulteriori dettagli sull’episodio avvenuto ad Angri: l’uomo aveva trovato un’abitazione più grande per ospitare anche un’altra donna ... unionesarda.it Angri, aggressione choc dopo il sospetto tradimento: narcotizza il marito e lo evira nel sonnoAngri, sospetto tradimento e gelosia: donna narcotizza il marito e lo evira nell’abitazione familiare, episodio di violenza domestica che ha portato al ricovero d’urgenza dell’uomo e all’arresto della ... notizie.it