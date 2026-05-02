Anfiteatro e Museo archeologico dell' antica Capua | ingresso gratis e varie iniziative

Il 3 maggio 2026, in occasione della Domenica al Museo, sarà possibile visitare gratuitamente l'Anfiteatro campano e il Museo archeologico nazionale dell’antica Capua. La Direzione regionale Musei nazionali Campania e quella del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua hanno organizzato due eventi per questa giornata, che prevedono ingressi aperti al pubblico senza costi. Le iniziative coinvolgono i due siti archeologici situati nella stessa area.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua propongono due appuntamenti speciali in occasione della Domenica al Museo con ingresso gratuito del 3 maggio 2026, tra Anfiteatro campano e Museo archeologico nazionale dell’antica.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Al Museo archeologico dell'antica Allifae visite guidate gratis per le donne sul tema "Il ruolo sociale della donna sannita"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo,... Ingresso gratis all'Anfiteatro Campano e mostra di costumi storici romaniIn occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dall’articolo 3 della Legge 27 dicembre 2023 n. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Santa Maria CV, all’Anfiteatro Campano il Made in Italy tra storia, moda e territorio; Dalle radici al futuro: all’Anfiteatro Campano il Made in Italy incontra storia, scuola e territorio; L’Area Archeologica di Frascole nella lista dei siti gratuiti per la Domenica Archeologica; Musei gratis per tutti il 25 aprile, le meraviglie da vedere a Napoli e in Campania: l’elenco. Santa Maria CV, all’Anfiteatro Campano il Made in Italy tra storia, moda e territorioSanta Maria Capua Vetere (Caserta) - Un dialogo tra passato e futuro prende forma tra le arcate dell’Anfiteatro Campano, dove il patrimonio archeologico ... pupia.tv Ingresso gratis all'Anfiteatro Campano e mostra di costumi storici romaniIn occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dall’articolo 3 della Legge 27 dicembre 2023 n. 206, la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Direzione del Circuito arch ... casertanews.it Viverone (BI) anfiteatro di quiete - facebook.com facebook