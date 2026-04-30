Ingresso gratis all' Anfiteatro Campano e mostra di costumi storici romani

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dalla legge del 27 dicembre 2023, l'Anfiteatro Campano sarà accessibile gratuitamente al pubblico. La giornata prevede anche l'apertura di una mostra dedicata ai costumi storici romani, che sarà visitabile nello stesso periodo. L'iniziativa mira a promuovere la cultura e le tradizioni italiane attraverso eventi e iniziative aperte a tutti.

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dall’articolo 3 della Legge 27 dicembre 2023 n. 206, la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Direzione del Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua promuovono il ciclo di iniziative dal titolo “Dalle radici.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Anfiteatro Campano, doppia apertura festiva: 25 aprile ingresso gratis, 1° maggio con biglietto ordinarioDue giornate speciali per vivere da vicino uno dei siti archeologici più affascinanti del territorio. Anfiteatro Campano aperto a Pasqua e Pasquetta: ingresso gratuito domenica 5 aprileIn occasione delle festività pasquali, il Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua apre al pubblico uno dei suoi siti più significativi:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Anfiteatro Campano, doppia apertura festiva: 25 aprile ingresso gratis, 1° maggio con biglietto ordinario; ANFITEATRO CAMPANO - Domenica ingresso gratuito, dalle radici al futuro tra storia e territorio: appuntamento giovedì; Aperture straordinarie all’Anfiteatro Campano. Gratis il 25 aprile, visitabile il 1° maggio |; Santa Maria CV, all’Anfiteatro Campano il Made in Italy tra storia, moda e territorio. ANFITEATRO CAMPANO - Domenica ingresso gratuito, dalle radici al futuro tra storia e territorio: appuntamento giovedì13:43:05 In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, istituita dall’articolo 3 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, la Direzione regionale Musei nazionali Campania e la Direzione del Cir ... casertafocus.net Santa Maria CV, all’Anfiteatro Campano il Made in Italy tra storia, moda e territorioSanta Maria Capua Vetere (Caserta) - Un dialogo tra passato e futuro prende forma tra le arcate dell’Anfiteatro Campano, dove il patrimonio archeologico ... pupia.tv https://short.do/e3T0TZ All'Anfiteatro Campano si celebra la giornata nazionale del Made in Italy - facebook.com facebook