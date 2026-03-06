Al Museo archeologico dell' antica Allifae visite guidate gratis per le donne sul tema Il ruolo sociale della donna sannita

Il Museo archeologico dell'antica Allifae organizza visite guidate gratuite dedicate alle donne domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, mira a approfondire il tema

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, su iniziativa del Ministero della Cultura, l’ingresso ai luoghi della cultura statali sarà gratuito per tutte le donne. Ad Alife, il Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, dalle 9.00 alle 13.00, propone visite guidate a cura dei Servizi Educativi sul tema “Il ruolo sociale della donna sannita”. Secondo la testimonianza di Orazio (65-8 a.C.), la donna sannita godeva di rispetto ed esercitava la sua autorità nella casa: a lei spettava il compito di allevare i figli e lo svolgeva con grande severità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

