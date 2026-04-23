Dove vedere Paolini-Siegemund oggi in tv WTA Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi sui canali televisivi e piattaforme di streaming si può seguire la partita tra Paolini e Siegemund nel torneo WTA di Madrid del 2026. La sfida si svolge con l’obiettivo di permettere a entrambe le giocatrici di completare il percorso di recupero personale e di rafforzare la propria condizione di gioco. L'incontro è inserito nel programma della giornata e può essere seguito in diretta secondo gli orari stabiliti dall'organizzazione.

L’obiettivo primario non può che essere quello di completare il proprio recupero sul piano personale per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle proprie certezze di gioco. Nell’incontro di secondo turno del torneo WTA di Madrid Jasmine Paolini, testa di serie numero 8, affronta, nel terzo match sul campo quattro, la veterana Laura Siegemund. In questo inizio di 2026 la giocatrice italiana ha offerto un rendimento decisamente altalenante con risultati ampiamente al di sotto delle attese ed è reduce dalla netta sconfitta subita nel primo turno di Stoccarda, match nel quale ha pianto più volte, contro Zeynep Sonmez, 6-2 6-2 il punteggio a favore della giocatrice turca.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere Paolini-Siegemund oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siegemund/Zvonareva oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingIl match di doppio che vedrà protagonista la coppia italiana sarà il terzo incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 10. Dove vedere in tv Paolini-Eala oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingIl match di singolare, che vedrà protagonista la tennista italiana, sarà il quinto incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 8. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Sarà Siegemund a sfidare la Paolini a Madrid: la tedesca elimina la Begu; Super sfida a Madrid: domani Jasmine Paolini incontra Laura Siegemund, la tedesca di Sardegna; Paolini-Siegemund a Madrid: orario, calendario e dove vederla in TV e streaming. Paolini-Siegemund, WTA Madrid 2026: orario, tv, partite precedenti, streamingI Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedranno scattare il secondo turno del tabellone di singolare femminile giovedì 23 ... oasport.it Mutua Madrid Open 2026: Paolini sfida Siegemund, tutte le infoIl Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedrà scattare il secondo turno del tabellone di singolare femminile giovedì 23 aprile. Sul Court 4, l'azzurra Jasmine Paolini affron ... it.blastingnews.com Super sfida a Madrid: domani Jasmine Paolini incontra Laura Siegemund, la tedesca di Sardegna Sulla terra rossa di Madrid l’azzurra affronterà la 38enne che vive e si allena a Porto Torres - facebook.com facebook WTA Madrid: Badosa fuori subito, perde anche Venus Williams. Siegemund passa e sfida Paolini x.com