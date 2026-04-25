Dove vedere in tv Paolini-Baptiste oggi WTA Madrid 2026 | orario programma streaming

Oggi, nel torneo WTA1000 di Madrid, si giocherà l'incontro tra Jasmine Paolini e Hailey Baptiste. La partita si terrà sulla terra rossa della Caja Magica e vedrà l'azzurra affrontare la statunitense. L'appuntamento è previsto per sabato 25 aprile, con orario e modalità di visione ancora da definire. I tifosi potranno seguire l'evento in televisione o in streaming.

Jasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’azzurra affronterà la statunitense Hailey Baptiste. Un match che metterà alla prova alla toscana, vittoriosa in rimonta contro la tedesca Laura Siegemund. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BAPTISTE (4° MATCH DALLE 11.00) Un match in cui la nostra portacolori è entrata in campo particolarmente contratta. Le ultime prestazioni non sono state entusiasmanti, ricordando lo sfogo con lacrime che c’è stato a Stoccarda. Una reazione che ha posto l’accento sul momento di difficoltà vissuto da Paolini, non in grado di replicare lo stesso livello di tennis delle ultime due annate.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Baptiste oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere Paolini-Siegemund oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingL’obiettivo primario non può che essere quello di completare il proprio recupero sul piano personale per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle... Leggi anche: Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Hailey Baptiste-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Madrid, i precedenti e dove vedere il match; Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Paolini-Baptiste WTA Madrid 2026: orario, programma e dove vederla in TV e streaming; Paolini-Baptiste, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. Dove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingL'obiettivo primario non può che essere quello di completare il proprio recupero sul piano personale per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle ... oasport.it Paolini-Baptiste, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tvLa numero uno azzurra ha ritrovato contro Laura Siegemund un importante successo dopo la sconfitta rimediata all'esordio di Stoccarda ... corrieredellosport.it Terzo turno a Madrid per Jasmine Paolini contro l'americana 24enne Hailey Baptiste (WTA 32)! FORZA Jasmine, 59 milioni di italiani sono con te - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com