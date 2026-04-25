Dove vedere in tv Paolini-Baptiste oggi WTA Madrid 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nel torneo WTA1000 di Madrid, si giocherà l'incontro tra Jasmine Paolini e Hailey Baptiste. La partita si terrà sulla terra rossa della Caja Magica e vedrà l'azzurra affrontare la statunitense. L'appuntamento è previsto per sabato 25 aprile, con orario e modalità di visione ancora da definire. I tifosi potranno seguire l'evento in televisione o in streaming.

Jasmine Paolini scenderà in campo sabato 25 aprile nel WTA1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’azzurra affronterà la statunitense Hailey Baptiste. Un match che metterà alla prova alla toscana, vittoriosa in rimonta contro la tedesca Laura Siegemund. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-BAPTISTE (4° MATCH DALLE 11.00) Un match in cui la nostra portacolori è entrata in campo particolarmente contratta. Le ultime prestazioni non sono state entusiasmanti, ricordando lo sfogo con lacrime che c’è stato a Stoccarda. Una reazione che ha posto l’accento sul momento di difficoltà vissuto da Paolini, non in grado di replicare lo stesso livello di tennis delle ultime due annate.🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv paolini baptiste oggi wta madrid 2026 orario programma streaming
© Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Baptiste oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streaming

Notizie correlate

Dove vedere Paolini-Siegemund oggi in tv, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingL’obiettivo primario non può che essere quello di completare il proprio recupero sul piano personale per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle...

Leggi anche: Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Hailey Baptiste-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Madrid, i precedenti e dove vedere il match; Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Paolini-Baptiste WTA Madrid 2026: orario, programma e dove vederla in TV e streaming; Paolini-Baptiste, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

paolini baptiste dove vedere in tvDove vedere in tv Paolini-Siegemund oggi, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingL'obiettivo primario non può che essere quello di completare il proprio recupero sul piano personale per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle ... oasport.it

paolini baptiste dove vedere in tvPaolini-Baptiste, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tvLa numero uno azzurra ha ritrovato contro Laura Siegemund un importante successo dopo la sconfitta rimediata all'esordio di Stoccarda ... corrieredellosport.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.