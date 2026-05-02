Ancona venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I | l?ascolano Panichi offre 8,8 milioni e vince Santarelli lo pagò 68,5 milioni ma finì male

A Ancona, l'ex ospedale Umberto I è stato venduto all'asta per 8,8 milioni di euro, cifra che ha permesso alla proposta di Panichi di aggiudicarsi l'immobile. L'ente che aveva acquistato l'edificio nel 2003 per circa 68,5 milioni di euro, ha poi affrontato problemi che hanno portato a un esito diverso. La vicenda si inserisce in un percorso che dura da molti anni senza una definitiva riqualificazione del complesso.

ANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la riqualificazione. Risolutiva la quinta asta giudiziaria di ieri pomeriggio, visto che il maxi-complesso di largo Cappelli è stato aggiudicato per 8,8 milioni di euro all’imprenditore edile ascolano Stefano Panichi, che ha completato l’acquisto in sinergia con il genero e patron di Fainplast Battista Faraotti. Gli attori Costruttore di lungo corso e attore protagonista della Ricostruzione il primo, Cavaliere del lavoro e capitano d’industria l’altro, da tempo hanno iniziato un’avventura insieme che li ha già portati ad investire ingenti somme di denaro in progetti di recupero immobiliare, orientati principalmente sul mondo della ricettività.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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