Ancona venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I | l?ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince Santarelli lo pagò 68,5 milioni ma finì male

L’ex ospedale Umberto I di Ancona è stato venduto all’asta dopo un lungo periodo di inattività, con la vittoria all’offerta di un imprenditore che ha offerto 8,4 milioni di euro. L’immobile era stato acquistato nel passato a un prezzo molto più elevato, di circa 68,5 milioni di euro, da un precedente acquirente che poi ha riscontrato problemi finanziari. La struttura, in attesa di riqualificazione dal 2003, ora è passata di mano.

ANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la riqualificazione. Risolutiva la quinta asta giudiziaria di ieri pomeriggio, visto che il maxi-complesso di largo Cappelli è stato aggiudicato per 8,4 milioni di euro all’imprenditore edile ascolano Stefano Panichi, che ha completato l’acquisto in sinergia con il genero e patron di Fainplast Battista Faraotti. Gli attori Costruttore di lungo corso e attore protagonista della Ricostruzione il primo, Cavaliere del lavoro e capitano d’industria l’altro, da tempo hanno iniziato un’avventura insieme che li ha già portati ad investire ingenti somme di denaro in progetti di recupero immobiliare, orientati principalmente sul mondo della ricettività.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I: l?ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Santarelli lo pagò 68,5 milioni (ma finì male) Notizie correlate Ancona, venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I: l?ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Santarelli lo pagò 68,5 milioniANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la riqualificazione. Ancona, venduto all?asta l?ex ospedale Umberto I: l?ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Lanari lo pagò 68,5 milioni, poi il fallimentoANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la riqualificazione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ancona, venduto all’asta l’ex ospedale Umberto I: l’ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Lanari lo pagò 68,5 milioni, poi il...; Il Comune mette all’asta un terreno edificabile alla Baraccola e un garage in via del Faro; Ex Corridoni in abbandono, il Comune glissa; Ex Umberto I, oggi l’asta: almeno tre gli interessati. Quinta vendita, stavolta per 7 milioni. Si fa avanti pure una holding spagnola. Ancona, venduto all’asta l’ex ospedale Umberto I: l’ascolano Panichi offre 8,4 milioni e vince. Lanari lo pagò 68,5 milioni, poi il fallimentoANCONA Al giro di boa la parabola dell’ex Umberto I, il vecchio ospedale civile di Ancona che dal 2003 attende pazientemente la ... msn.com Ex Umberto I, oggi l’asta: almeno tre gli interessati. Quinta vendita, stavolta per 7 milioni. Si fa avanti pure una holding spagnolaANCONA La volta buona? Potrebbe. È attesa per oggi alle 15, nello studio dei curatori fallimentari a Castel di Lama (Ascoli Piceno), l’apertura delle offerte per la quinta asta ... corriereadriatico.it Zucchero a velò- Ancona Ciao a tutti, qualcuno sa se Zucchero a veló ( e quindi anche hummus e ZAV Lab) ad Ancona ha veramente chiuso - facebook.com facebook