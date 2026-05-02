Nelle ultime settimane, sono emersi segnali di instabilità all’interno della maggioranza di governo, con alcune tensioni tra i membri della coalizione e difficoltà nel mantenere unita la squadra politica. La premier si trova a fronteggiare critiche interne che mettono in discussione la solidità del suo incarico, mentre il nervosismo percepito nelle sue dichiarazioni pubbliche ha sollevato dubbi sulla stabilità dell’esecutivo. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono sviluppi futuri.

? Cosa scoprirai Quali fattori interni stanno minando la sicurezza di Giorgia Meloni?. Come influisce il nervosismo della premier sulla tenuta della coalizione?. Chi sono gli alleati che potrebbero approfittare della fragilità del governo?. Quando si manifesteranno le conseguenze politiche di questo scivolamento di potere?.? In Breve Analisi di Stefano Cappellini pubblicata il 2 maggio 2026.. Rischio rimpasto influenze tra i membri della coalizione nei prossimi mesi.. Possibile necessità di negoziare costantemente l'agenda con le fragilità interne..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La crescita stagnante del PIL riflette la fragilità economica che alimenta l’incertezza politica del governo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Analisi politica: Meloni in difficoltà e dubbi sulla tenuta del governo

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