I facili entusiasmi per la vittoria referendaria del No impongono un'analisi fredda e globale sulla situazione politica e democratica dell'Italia. In primo luogo possiamo dire che ogni votazione non riguarda in realtà la fotografia dei rapporti di forza fra opposte aggregazioni politiche ma rappresentano dei test psico-sociali sulla tenuta interna di ogni aggregazione politica, cioè sulla capacità di mobilitazione valoriale di ciascun partito verso la propria base. Questo voto non è quindi tanto da leggersi quale voto anti-Meloni quanto quale voto che ha confermato la maggiore mobilitabilità della base della sinistra su target simbolici rispetto al tradizionale de-pensamento de-responsabilizzante proprio della massa che vota "centro-destra". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "La vittoria del NO": cercando un analisi politico-culturale-simbolica sulla tenuta della nostra democrazia, ormai ridotta a lumicino

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