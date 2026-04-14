Schlein e i dubbi sulla tenuta del governo Meloni | Senza visione facciamoci trovare pronti

Durante una riunione della Direzione del PD, la segretaria del partito ha espresso dubbi sulla stabilità del governo guidato dalla presidente del Consiglio. Secondo lei, senza una chiara visione politica, il governo potrebbe non completare la legislatura. La dichiarazione arriva in un momento di tensioni e discussioni politiche, senza però indicare specifici eventi o dati che possano confermare o smentire questa prospettiva.

(Adnkronos) – Elly Schlein dubita che il governo Meloni possa arrivare alla fine della legislatura. Un dubbio che la segretaria del Pd ha esplicitato oggi alla Direzione dem. "Senza una visione, non credo che riusciranno ad arrivare a fine legislatura", dice Schlein. E allora "facciamoci trovare pronti", l'esortazione ai suoi. Nel percorso di costruzione della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Poche idee e per di più confuse sono la costante del #PD di Elly #Schlein, ma addirittura festeggiare la vittoria in #Ungheria di un conservatore come una sconfitta della #destra dovrebbe essere troppo pure per loro. @FratellidItalia x.com

Primarie, Schlein frena: "Non è il tema principale" ...Continua - facebook.com facebook