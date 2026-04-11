Amici oggi sabato 11 aprile | gli ospiti e le anticipazioni

Sabato 11 aprile si svolge il quarto appuntamento del serale di ‘Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi. La serata vede la partecipazione di diversi concorrenti che si sfidano per avanzare nel percorso, mentre gli ospiti invitati contribuiranno con esibizioni e interventi. La trasmissione viene trasmessa in diretta e si svolge presso un teatro dedicato, con pubblico presente in sala.

(Adnkronos) – Stasera, sabato 11 aprile, quarto appuntamento con il serale di ‘Amici’, il talent show di successo ideato e condotto da Maria De Filippi. Continua la corsa per il serale. Sono cinque gli allievi nella squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: Caterina, Elena e Riccardo, cantanti e i due ballerini Emiliano e Nicola. Tre i talent della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo: il cantante Gard e i ballerini Alessio e Kiara. Mentre Angie e Lorenzo cantanti e Alex ballerino formano la squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. A giudicare le loro performance il trio di giudici formato da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Amici, anticipazioni sabato 11 aprile 2026: gli eliminati della quarta puntata e le manche, tra gli ospiti J-Ax e Orietta BertiLa quarta puntata del Serale di Amici 25 è stata registrata e andrà in onda sabato 11 aprile 2026: scopriamo tutte le anticipazioni sulle manche,...

Canzonissima, oggi sabato 4 aprile: le anticipazioni e gli ospiti(Adnkronos) – Oggi, sabato 4 aprile, torna Canzonissima, condotto da Milly Carlucci, con il terzo appuntamento in diretta su Rai 1.

Amici 25 | ecco i 4 giudici| anticipazioni serale amici 25

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Restano 11 allievi suddivisi in 3 squadre capitanate dai professori. Chi sarà eliminato stavolta?Amici di Maria De Filippi torna sabato 11 aprile 2026 su Canale 5 con la quarta puntata del Serale: gli ospiti, l'eliminazione e le tre manche. gazzetta.it

Amici 25 Serale, anticipazioni: bordate a Belen, tra Zerbi e Pettinelli volano uova e tre big a rischio addioOggi, sabato 11 aprile 2026, andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici 25, talent condotto da Maria De Filippi: giudici ospiti, sfide e spoiler. libero.it

Buongiorno amici ben trovati …Eccomi qui.. per iniziare la giornata con voi… Forza dai .. chi mi offre un buon caffè .. E così facciamo colazione con la mia torta dal cuore soffice… alle pere e cioccolato fondente .. Una - facebook.com facebook