Amici nuova puntata questa sera | tutte le anticipazioni

Questa sera torna il programma televisivo che vede protagonisti giovani artisti, con una nuova puntata in diretta. Durante l’episodio si svolgeranno prove, esibizioni e sfide tra i partecipanti. Sono previste eliminazioni e possibili candidati al rischio di uscita. La puntata si focalizza anche su momenti di confronto tra i concorrenti e giudizi dei tutor. L’articolo di riferimento è tratto da Il Difforme.

Questa sera va in onda una nuova puntata del serale diAmici. Il programma di Maria De Filippi si avvia verso gli sgoccioli: la finale si terrà domenica 17 maggio e c’è grande attesa nello scoprire chi sarà il vincitore della nuova edizione 25. Nella puntata di stasera i giudici saranno sempreAmadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con Cristiano Malgiogliocome giudice specialee poiAlessandro Cattelanper condurre il giocoPassword. Mentre, come ospiti musicali, ci sarannoGaia, che presenterà il nuovo singoloBossa Nostra, e Sarah Toscano, che si esibirà conAtlantidee un medley dei suoi brani. Tra gli altri ospiti anche:Marco Bocci e Giulia Michelini, mentre come personaggio comico ci saràCarlo Amleto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Amici, nuova puntata questa sera: tutte le anticipazioni Amici 25 - I commenti alla seconda puntata del Serale Notizie correlate Leggi anche: Amici 25, tutte le anticipazioni della prima puntata del Serale Amici, anticipazioni e spoiler di questa seraStasera in onda la quinta serata con il serale di Amici: chi dovrà lasciare per sempre la scuola del talent? Tra gli ospiti anche Nicolò Filippucci... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Amici, sabato 2 maggio: le anticipazioni e gli ospiti di stasera; Chi sarà il nuovo eliminato del Serale di Amici 25?; Amici 25, le anticipazioni del serale di 25 aprile: chi sarà eliminato?; Amici 25 stasera su Canale 5: tra ospiti, sfide e nuovi eliminati. Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, sfide ed eliminazioni a sorpresaQuesta sera 25 aprile su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi: otto allievi ancora in gara tra sfide, ospiti e nuove eliminazioni in vista del gran finale. movieplayer.it Amici 25, settima puntata: ospiti, sfide e due nuove eliminazioni. Le anticipazioniSettimo appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi. Ospiti musicali di stasera Sarah Toscano e Gaia ... iodonna.it Ha perso il controllo della vespa che stava guidando È morto sul colpo a soli 17 anni. Simone stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici - facebook.com facebook Buongiorno amiche e amici, come va Una giornata dedicata a @Fondaz_Telethon a #unomattinainfamiglia su @RaiUno con @MoniSetta e @ingridmucci ! @RaiPlay #weekend x.com