amici anticipazioni e spoiler di questa sera

Questa sera va in onda la quinta serata del serale di Amici, durante la quale uno dei concorrenti dovrà abbandonare definitivamente la scuola. Tra gli ospiti presenti sul palco ci sarà anche Nicolò Filippucci. L'articolo dedicato alle anticipazioni e agli spoiler di questa puntata è stato pubblicato su Il Difforme.

Stasera in onda la quinta serata con il serale di Amici: chi dovrà lasciare per sempre la scuola del talent? Tra gli ospiti anche Nicolò Filippucci La quinta puntata del Serale di Amici si è articolata, come di consueto, in tre manche molto combattute. Nella prima, il team Cuccarini–Peparini ha sfidato la squadra Zerbi–Cele. Alex ha avuto la meglio su Nicola nel guanto di tango, mentre Emiliano ha superato Angie nella prova cantodanza. Elena ha poi battuto Alex, ma al termine del giro di esibizioni a finire al ballottaggio sono stati Lorenzo e Alex: èLorenzo il primo a rischiare l’eliminazione. La seconda manche ha visto gli Zerbi–Cele contro i PettiLo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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AMICI 25 - ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

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