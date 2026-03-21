amici 25 tutte le anticipazioni della prima puntata del serale

Stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 25, con molte novità rispetto alle edizioni precedenti. Sono attesi i concorrenti che si sfideranno nelle varie prove e ci saranno anche i giudici che valuteranno le esibizioni. La puntata inaugura la fase finale del talent con numerosi cambiamenti rispetto agli anni scorsi.

Siamo tutti pronti alserale di Amici 25.Questa sera,sabato 21 marzo, andrà in onda laprima puntatadella fase finale. Nel talent show condotto da Maria De Filippi i cambi saranno tanti, a partire dal regolamento della giuria, fino alle novità tra cui ilruolo di Alessandro Cattelane i colpi di scena come la tripla eliminazione.Ecco tutte le anticipazioni. Siamo a poche ore dall’inizio del serale di Amici.La prima puntata andrà in onda su Canale 5 alle 21:00 di questa sera.In occasione del debutto assisteremo a tante novità. Tra queste unarivoluzione di squadre:i capitani rispetto agli altri anni saranno accoppiati diversamente, fatta eccezione per Zerbi e Celentano che vedremo ancora insieme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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