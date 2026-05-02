Nella serata finale dello show, due ex campionesse torneranno sul palco per partecipare alla sfida. Durante l’evento, il conduttore proporrà un gioco che coinvolgerà anche gli attori protagonisti della serie, tra cui un attore e un’attrice. La presenza degli ospiti speciali e il gioco di Cattelan sono stati annunciati dagli organizzatori senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle reazioni dei partecipanti.

? Cosa scoprirai Chi sono le due ex campionesse che torneranno sul palco?. Come influirà il gioco di Cattani su Marco Bocci e Giulia Michelini?. Quali canzoni presenteranno Gaia e Sarah Toscano durante la serata?. Chi saranno i giudici che valuteranno la sfida tra gli otto allievi?.? In Breve Gaia e Sarah Toscano presenteranno i brani Bossa Nostra e Atlantide.. Alessandro Cattelan gestirà il gioco Password con Marco Bocci e Giulia Michelini.. La giuria sarà composta da Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio.. Gli otto allievi competono sotto la guida di Cuccarini, Peparini, Zerbi, Celentano, Pettinelli ed Emanuel Lo.. Stasera, sabato 2 maggio 2026, il palcoscenico di Canale 5 riapre le porte per una nuova puntata di Amici, con gli otto allievi che si preparano alla fase finale del talent show.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amici, la sfida finale: ospiti speciali e il gioco di Cattelan

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