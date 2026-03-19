Sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios a Roma, Maria De Filippi presenta il Serale della 25ª edizione di Amici. Cattelan partecipa alla serata ma non fa parte della giuria. Alla prima puntata sono presenti tre super ospiti, che partecipano alla trasmissione. La puntata vede anche l’avvio delle competizioni tra i concorrenti del talent show.

Sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma Maria De Filippi dà il via al Serale della 25° edizione del talent show Amici. 17 i ragazzi in gara: solo uno di loro sarà il vincitore. Scendono in campo tre squadre: Gard, Opi e Valentina (cantanti), Alessio e Kiara (ballerini) capitanati da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Caterina, Elena, Plasma, Riccardo (cantanti), Antonio, Emiliano, Nicola (ballerini) guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Angie, Lorenzo, Michele (cantanti), Alex e Simone (ballerini) nel team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Nel cast del talent “Amici”, in un ruolo tutto da scoprire, il brillante conduttore e autore radio e tv Alessandro Cattelan. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - AMICI IL SERALE: CATTELAN C’È MA NON IN GIURIA E TRE SUPER OSPITI ALLA PREMIERE

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