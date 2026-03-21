Stasera su Canale 5 va in onda la prima puntata di Amici 25, condotta da Maria De Filippi e con Alessandro Cattelan nel ruolo di presentatore. Sono state annunciate le tre squadre di concorrenti, insieme ai giudici e agli ospiti che parteciperanno alla serata. La puntata introduce i protagonisti del talent show e mostra le prime sfide tra i giovani talenti.

Tutti i dettagli sul serale di Amici 25: chi sono i protagonisti, le tre squadre, i giudici e gli ospiti che animeranno la prima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Questa sera, sabato 21 marzo, su Canale 5 prende il via il serale di Amici di Maria De Filippi: gli allievi che hanno conquistato la maglia oro nelle ultime puntate del talent show più seguito d'Italia si sfideranno per ottenere il voto dei giudici e il sostegno del pubblico da casa. La news non contiene spoiler. Ospiti di stasera Anche quest'anno ci sarà uno spazio dedicato ai cominci e un altro dedicato ai cantanti. Torna nello studio del programma di Maria De Filippi il duo Pio e Amedeo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, squadre, giudici e il ruolo di Alessandro Cattelan

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