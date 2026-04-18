amici di maria de filippi le anticipazioni di oggi 18 aprile

Oggi, 18 aprile, si sono aggiornate le anticipazioni riguardanti il programma di Maria De Filippi. Attualmente, restano in gara dieci allievi, suddivisi in tre squadre. La competizione prosegue con la presenza di questi concorrenti, mentre si avvicina la fase conclusiva del talent show. La trasmissione continua a mantenere alta l’attenzione del pubblico con questa sfida tra i giovani talenti.

Quinto appuntamento con il Serale della 25ª edizione di Amici, in onda stasera, sabato 18 aprile. Dopo il successo della scorsa settimana, che ha registrato 3.248.000 spettatori con uno share del 23,1%, Maria De Filippi torna al timone del prime time di Canale 5. La corsa verso la finale si restringe a soli dieci allievi, rendendo ogni sfida un potenziale punto di rottura. Un clima di altissima tensione che porterà a un nuovo, sofferto verdetto: chi dovrà abbandonare definitivamente la scuola?L'appuntamento è dalle 21.30 a 00.55 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. A contendersi la vittoria restano tre squadre agguerrite: da...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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