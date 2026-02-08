Questa sera, a pochi passi dalla fase serale, gli amici di Maria De Filippi si sono fermati. La diciottesima puntata del talent su Canale 5 si conclude senza le sfide previste, segnando una svolta nel percorso del programma. I concorrenti restano in attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate.

Domenica 8 febbraio 2026 Amici di Maria De Filippi torna con una nuova puntata del pomeridiano, in programma dalle 14 alle 15.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La corsa verso il Serale entra nel vivo e oggi, per la prima volta, si esibirà soltanto un parte degli allievi: nessuna sfida, oltre quella già programmata per la ballerina Kiara, ma gare di ballo e canto più brevi del solito così da dare spazio, da qui alle prossime settimane, a tutti i talenti ancora nella scuola. Ecco gli ospiti di oggi, i giudici delle esibizioni e le anticipazioni diffuse da SuperGuida TV. A giudicare il ballo, oggi siederà in giuria il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta, mentre per il canto ci saranno il cantautore Alex Britti e l'attrice Ilenia Pastorelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 8 febbraio 2026

Approfondimenti su Maria De Filippi

Questa sera su Canale 5 va in onda la diciassettesima puntata di Amici di Maria De Filippi.

Domani pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Amici 25 - Kiara a lezione di italiano

Ultime notizie su Maria De Filippi

Argomenti discussi: Amici di Maria De Filippi, le anticipazioni di oggi 1º febbraio 2026; Amici 25, svolta verso il serale e i prof scaricano tre allievi (tra le lacrime): Peparini in crisi e Kiara crolla; Domenica 1 febbraio - Amici Le puntate | Witty TV; Amici, anticipazioni (e spoiler) puntata 8 febbraio: ospiti, classifiche, una cantante vicina al Serale.

Talent show Amici di maria de filippiCosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi viste le anticipazioni per domenica 8 febbraio 2026? Ecco ospiti, sfide e gli spoiler sul talent. superguidatv.it

Maria De Filippi perde un volto amatissimo di Amici: il motivo dell’addio è inaspettatoGiulia Stabile dice addio ad Amici. La ballerina è stata scelta da una nota star spagnola come ballerina del corpo di ballo per un tour. donnaglamour.it

-AMICI DI MARIA DE FILIPPI- Questa sera ore 21.30 Reaction in live su TWITCH! Sarà tosta! A dopo! https://twitch.tv/lucajurman facebook