Amici anticipazioni puntata 2 Maggio 2026 | chi lascia il serale

Sabato 2 maggio 2026 si terrà l’ultima puntata prima della semifinale di Amici 25. La puntata sarà caratterizzata dall’eliminazione di uno dei partecipanti, segnando un passaggio importante nel percorso del talent show. I concorrenti si preparano a questa fase decisiva, mentre gli spettatori attendono di scoprire chi lascerà il programma e chi avanzerà verso la fase finale.

Amici 25 arriva a un momento chiave con la puntata di sabato 2 Maggio 2026, l’ultima prima della semifinale. Le anticipazioni confermano una doppia eliminazione che cambierà gli equilibri tra gli allievi ancora in gara. Opi sbotta sui social durante il Serale: il motivo Una puntata decisiva verso la finale. Con soli otto concorrenti rimasti, la gara entra nella fase più delicata. La conduzione è affidata come sempre a Maria De Filippi, chiamata a guidare una serata ricca di sfide tra canto e ballo. Quanto guadagna Maria DE Filippi anche grazie ad Amici Gli ospiti della serata. In studio arrivano Marco Bocci e Giulia Michelini, mentre il momento musicale vede protagoniste Gaia e Sarah Toscano.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Amici, anticipazioni puntata 22 febbraio: ospiti, classifiche, un allievo al serale

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