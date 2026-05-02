Amici 25 stasera su Canale 5 | ospiti sfide ed eliminazioni a sorpresa

Stasera, su Canale 5, va in onda la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, del 25 aprile. Otto allievi sono ancora in gara e si sfideranno in diverse prove, con alcuni ospiti che parteciperanno alla serata. Sono previste anche nuove eliminazioni prima del gran finale, che decreterà il vincitore della stagione. La puntata promette sorprese e momenti di tensione tra i partecipanti.

Questa sera 25 aprile su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi: otto allievi ancora in gara tra sfide, ospiti e nuove eliminazioni in vista del gran finale. Questa sera, sabato 2 maggio, in prima serata su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso del precedente appuntamento a lasciare la scuola è stato Alex Calu, ultimo ballerino rimasto in gara della squadra di Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Restano ora otto concorrenti a sfidarsi, pronti a contendersi la vittoria finale. Cosa vedremo stasera Tra prove, performance e attimi di puro intrattenimento, l'appuntamento di oggi con il talent show si preannuncia ricco di emozioni inedite e sorprendenti svolte, grazie a ospiti speciali ed esibizioni capaci di infiammare il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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