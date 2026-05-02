Amici 2026 il serale streaming e diretta tv | dove vedere la settima puntata

Sabato 2 maggio 2026 alle 21,30, su Canale 5, viene trasmessa la settima puntata del Serale di Amici 2026. La puntata sarà disponibile anche in streaming, offrendo agli spettatori un’alternativa alla visione in tv. La trasmissione si tiene in prima serata e coinvolge i concorrenti e gli insegnanti del programma. La diretta e lo streaming consentiranno di seguire gli avvenimenti in tempo reale.

. Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Amici 2026, il serale in live streaming. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata Amici 25 - Il rapporto speciale fra Plasma e Flavia Notizie correlate Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda... Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Serale Amici 2026, anticipazioni 25 aprile: una sola eliminazione!; Sabato 25 aprile Sesta puntata del Serale - Amici Le puntate | Witty TV; Serale di Amici 2026, le pagelle del 25 aprile: giudici senza coraggio (2), Cattelan che noia (3), Celentano regina (9); Amici, il Serale: l’eliminato della sesta puntata del 2026 e i voti della giuria. Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata in onda stasera, 2 maggio 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it Amici 25, registrazione Serale 30 Aprile 2026: le anticipazioniIl talent di Canale 5 entra nella fase finale con sfide decisive, ospiti attesi e due eliminazioni che cambiano gli equilibri della gara. anticipazionitv.it Ha perso il controllo della vespa che stava guidando È morto sul colpo a soli 17 anni. Simone stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con alcuni amici - facebook.com facebook Buongiorno amiche e amici, come va Una giornata dedicata a @Fondaz_Telethon a #unomattinainfamiglia su @RaiUno con @MoniSetta e @ingridmucci ! @RaiPlay #weekend x.com