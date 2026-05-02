Amici 2026 il serale | le anticipazioni ospiti allievi e squadre della settima puntata

Sabato 2 maggio 2026 alle 21:30 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 2026. La serata prevede la partecipazione di alcuni allievi, l’assegnazione di squadre e la presenza di ospiti speciali. La puntata si inserisce nel consueto percorso del talent, con le esibizioni dei concorrenti e le varie fasi di eliminazione. Anche questa settimana, il pubblico assisterà alle performance e alle dinamiche tra i partecipanti.

, 2 maggio. Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti. La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena).🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della settima puntata AMICI 2026 - ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA DEL SERALE Notizie correlate Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntataStasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntataAmici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata, 28 marzo Stasera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serale Amici 2026, anticipazioni 25 aprile: una sola eliminazione!; Sabato 25 aprile Sesta puntata del Serale - Amici Le puntate | Witty TV; Serale di Amici 2026, le pagelle del 25 aprile: giudici senza coraggio (2), Cattelan che noia (3), Celentano regina (9); Amici, il Serale: l’eliminato della sesta puntata del 2026 e i voti della giuria. Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della settima puntataAmici 2026, il serale: anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della settima puntata in onda su Canale 5 il 2 maggio. Concorrenti, allievi ... tpi.it Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata in onda stasera, 2 maggio 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it Il giovane, di origini straniere, stava facendo il bagno con gli amici quando si è sentito male: è stato recuperato privo di vita - facebook.com facebook Buongiorno amiche e amici, come va Una giornata dedicata a @Fondaz_Telethon a #unomattinainfamiglia su @RaiUno con @MoniSetta e @ingridmucci ! @RaiPlay #weekend x.com