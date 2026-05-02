Un rappresentante regionale ha fatto un appello per dedicare maggiore spazio ai prodotti campani nei villaggi allestiti durante la regata internazionale, suggerendo di privilegiare le eccellenze locali rispetto a marchi globali come McDonald's. La richiesta mira a promuovere le produzioni agricole della regione e a valorizzare il patrimonio gastronomico durante l’evento. L'intervento si inserisce in un contesto di attenzione alle relazioni tra territorio e grandi manifestazioni sportive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un appello netto a rafforzare il legame tra territorio, agricoltura e grandi eventi internazionali. È quello ribadito da Fulvio Bonavitacola, assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico della Regione Campania intervenuto al convegno “Dal Campo alla destinazione, Made in Italy come volano di attrattività turistica”, nell’ambito di Salerno in Flora, iniziativa promossa da Coldiretti Salerno. Nel suo intervento, Bonavitacola ha indicato una linea chiara in vista di grandi eventi come l’America’s Cup: “Nei villaggi dell’America’s Cup dobbiamo portare i prodotti a chilometro zero delle aziende agricole campane e non gli hamburger del McDonald’s”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - America’s Cup, la sfida di Bonavitacola: “Nei villaggi spazio ai prodotti campani, non agli hamburger di Mc Donald’s”

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