America’s Cup | Bonavitacola punta su prodotti campani non fast food
In vista della prossima America’s Cup, Bonavitacola ha annunciato l’intenzione di promuovere prodotti campani, evitando il ricorso al fast food internazionale. La questione riguarda anche la gestione della logistica necessaria a portare i prodotti locali nei villaggi all’interno dell’evento. La strategia mira a valorizzare le eccellenze regionali e a garantire la distribuzione delle specialità locali durante la competizione.
? Cosa scoprirai Come potrà la Campania impedire il dominio dei fast food internazionali?. Chi gestirà la logistica per portare i prodotti locali nei villaggi?. Quali rischi corre l'economia rurale se vince il modello McDonald's?. Come si trasformerà la visibilità dell'America's Cup in reddito per gli agricoltori?.? In Breve Convegno Salerno in Flora organizzato da Coldiretti Salerno per valorizzare il Made in Italy.. Obiettivo proteggere il reddito di agricoltori e distretti rurali della Campania.. Necessità di logistica specifica per gestire prodotti locali nei villaggi dell'America's Cup.. Collaborazione tra istituzioni regionali e Coldiretti per protocolli operativi di distribuzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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