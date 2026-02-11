In Italia, solo Ikea si impegna a migliorare le condizioni dei polli nella filiera alimentare. Gli altri grandi ristoranti e fast food del paese non fanno abbastanza. Roma si piazza all’ultimo posto in Europa per attenzione alla questione, secondo il rapporto di The Pecking Order. La maggior parte delle catene italiane non ha ancora adottato misure concrete per garantire il benessere degli animali.

Ristoranti e fast food alla prova in tema di benessere dei polli. Nella classifica europea stilata da The Pecking Order, il report che dal 2019 valuta come le grandi catene si occupano della questione lungo le loro filiere, su sette Paesi esaminati nel 2025, l’Italia è penultima. I dati dell’analisi condotta su 81 aziende, diffusi da Essere Animali, mostrano che – anche rispetto alle classifiche degli scorsi anni – la Francia migliora tre volte più rapidamente dell’Italia, la Repubblica Ceca due volte più velocemente. Danimarca e Svezia, inserite quest’anno per la prima volta nella valutazione, superano immediatamente Roma e si posizionino tra i primi posti della classifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ristoranti e fast food, in Italia su sette catene solo Ikea prende impegni per i polli nella filiera. Roma fanalino di coda in Europa

Approfondimenti su Ikea Polli

Caserta si conferma la provincia con la più bassa copertura di servizi di asilo nido comunali in Italia, posizionandosi all’ultimo posto nella classifica nazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ikea Polli

Argomenti discussi: Fast food e benessere polli: Italia quasi ultima in Europa, solo Ikea si impegna; Il cibo da asporto stellato: qual è il fast food approvato dalla guida Michelin; Fast food in crisi, come cambia l'America; Il pollo fritto del Kentucky sta per sbarcare in città: la catena di fast food aprirà un ristorante.

Fast food e ristoranti ampliano gli organici Da Santa Maria Novella a Prato fino a ViareggioFast food e nuovi ristoranti, in Toscana tante assunzioni. A Firenze l’agenzia Temporary cerca addetti per fast food presente all’interno della stazione di Santa Maria Novella. Orario: 24 ore ... lanazione.it

Benessere dei polli nei ristoranti e nei fast food: Italia all’ultimo posto in classificaL’Italia precipita all’ultimo posto della classifica dei sette Paesi europei stilata da The Pecking Order, il report che valuta come le grandi catene di ristoranti e fast food affrontano il benessere ... ilfattoquotidiano.it

Quando la fiamma olimpica accende anche la fame Altrove ristoranti stellati. A Gallarate fast food. E se Snoop Dogg passasse da Vanzago All’Unic Bikers Bar non si siede… si mette a servire ai tavoli per divertirsi con noi Hamburger, risate e clima d - facebook.com facebook