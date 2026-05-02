Amaranto in B festa allo stadio non autorizzata | la Questura chiarisce i motivi

Una partita di calcio prevista in città si è trasformata in una giornata di disappunto dopo che la Questura ha chiarito i motivi che hanno portato alla sospensione di una festa allo stadio non autorizzata. La sorpresa e la delusione tra i tifosi sono state visibili, ma le autorità hanno sottolineato che le verifiche e le procedure di sicurezza sono state le ragioni principali dietro la decisione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione delle autorizzazioni e delle regole da rispettare in occasione di eventi pubblici.

AREZZO – Doveva essere una giornata di sport, festa e, soprattutto, improvvisazione creativa. Ma il sogno si è infranto contro un ostacolo imprevisto: la necessità di organizzare qualcosa prima di farlo. Secondo quanto comunicato dalla Questura, l’evento celebrativo previsto al termine della gara tra S.S. Arezzo e L.R. Vicenza è stato annullato a causa di “gravi carenze nella pianificazione”, tra cui l’assenza di un piano sicurezza. Fonti vicine agli organizzatori confermano: “Avevamo sottovalutato il dettaglio secondario della sicurezza, convinti bastasse dire ‘state attenti’ al microfono.” L’iniziativa prevedeva un’apertura indistinta al pubblico, inclusi passanti casuali, curiosi, amici di amici e persone attratte semplicemente dalla parola “evento”.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Amaranto in B, festa allo stadio non autorizzata: la Questura chiarisce i motivi Notizie correlate Leggi anche: Niente festa post partita allo stadio per celebrare l'Arezzo in serie B: i perché della questura Arezzo nello stadio della prima serie B. Una notte amaranto per sognare a sessant’anni dalla festa di Carpidi Luca Amorosi L’unica vittoria dell’ a Carpi è quella del 15 maggio 1966 che valse la prima storica promozione in serie B. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Amaranto, una festa B-ellissima; Arezzo in serie B, festa dei tifosi amaranto in Piazza Risorgimento dopo il fischio finale della partita; Arezzo in Serie B esplode la festa amaranto in città; Festa amaranto senza criticità: gestione efficace dell’ordine pubblico ad Arezzo. Amaranto in B, festa pubblica allo stadio non autorizzata: la Questura spiega perché non c'è stato l'okFesta per la B dopo Arezzo - Vicenza non autorizzata, la Questura spiega in una nota: In relazione alle notizie diffuse circa l'annullamento dell'evento celebrativo previsto, al termine della gara S. corrierediarezzo.it Festa dell'Arezzo nel locale: così il Passaggio in B del gruppo. Presidente, mister, ds e tutti i giocatori a tavolaPresidente Guglielmo Manzo in testa, il club amaranto si è radunato intorno ai tavoli del locale di Filippo Campolo, a Castiglion Fiorentino, luogo che ha accompagnato il Cavallino nel corso della ... corrierediarezzo.it Amaranto Channel. . Alcuni incontri per portare tra i ragazzi di tutte le età, il fenomeno del bullismo: sono in programma a maggio, a Castiglion Fiorentino e sono stati voluti da Nico Berretti, oggi attivista, essendo stato vittima di bullismo, e dal direttivo del Centr - facebook.com facebook