Arezzo torna a giocare in serie B dopo oltre sessant’anni. La notte è amaranto, con i tifosi che sperano di rivivere i momenti di gloria di un tempo. Ricordano la vittoria del 15 maggio 1966, l’unica in passato contro il Carpi, che portò la prima promozione in serie B per i toscani. Ora la squadra cerca di scrivere un nuovo capitolo nella sua storia.

di Luca Amorosi L’unica vittoria dell’ a Carpi è quella del 15 maggio 1966 che valse la prima storica promozione in serie B. Oggi, la trasferta in Emilia non può essere decisiva come quella di sessant’anni fa, ma gli amaranto vogliono replicare quel successo per continuare la rincorsa alla promozione e anche un po’ per la cabala. Allo stesso orario, scendono in campo anche Ravenna e Ascoli, rispettivamente a Terni e contro la Torres in casa. Un turno infrasettimanale, insomma, da vivere tutto d’un fiato, appena quattro giorni dopo la sofferta e preziosissima vittoria contro la Pianese, la quinta nelle prime sei partite del girone di ritorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo nello stadio della prima serie B. Una notte amaranto per sognare a sessant’anni dalla festa di Carpi

