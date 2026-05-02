In Italia, il costo del ricovero di una persona affetta da Alzheimer in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) supera in media i 2.000 euro al mese. Le famiglie devono sostenere circa il 50% di questa spesa, lasciando alle famiglie una parte significativa delle spese totali. La questione del costo si presenta come un onere notevole per molte famiglie, che devono affrontare questa condizione con risorse spesso limitate.

Bari, 2 maggio 2026 - Quanto costa a una famiglia un malato di Alzheimer? “Abbiamo calcolato che la retta media supera i 2.200 euro al mese ma può arrivare molto più su, fino a 4.500 euro. Se consideriamo la prima cifra, un ricovero alla fine può costare sui 74.000 euro, perché dura in media 33 mesi”. https:www.quotidiano.netvideole-rette-per-i-ricoveri-dei-malati-di-alzheimer-chi-paga-i-costi-r9jtri0c Pietro Schino è il presidente e fondatore dell’associazione Alzheimer Bari. Per se stesso inventa una definizione, “pneumo-alzheimerologo”. Perché è un medico pneumologo conquistato alla causa delle demenze per la malattia del padre Ignazio, giornalista Rai.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alzheimer, quanto costa il ricovero in una Rsa. “Assurdo lasciare alle famiglie il 50% delle spese”

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