A Altopascio sono stati stanziati 2,3 milioni di euro destinati a nuovi servizi e a sostenere il territorio. Tra le misure previste, 250 mila euro saranno impiegati per interventi sulle strade. Inoltre, parte di queste risorse serviranno ad acquisire nuovi strumenti per la Polizia Municipale, con l’obiettivo di migliorare i servizi e la sicurezza locale.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 250 mila euro per le strade?. Quali nuovi strumenti riceverà la Polizia Municipale con questi fondi?. Chi beneficerà dei contributi per centri estivi e associazioni?. Come influirà l'inflazione sui progetti approvati dal Comune?.? In Breve 250 mila euro per asfaltature e 450 mila per parchi e aree scolastiche.. 120 mila euro stanziati per i lavori di manutenzione nei cimiteri comunali.. 40 mila euro totali destinati a contrastare la desertificazione del commercio locale.. Fondi per centri estivi, associazioni e il programma culturale Luglio altopascese.. Il consiglio comunale di Altopascio ha approvato lunedì scorso una variazione di bilancio da 2 milioni e 300mila euro per potenziare i servizi pubblici e sostenere il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altopascio: 2,3 milioni per nuovi servizi e sostegno al territorio

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