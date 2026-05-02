Alto Sannio | i tratturi diventano rotte letterarie per il 2027

Nel Alto Sannio, i tratturi storici stanno per trasformarsi in itinerari letterari entro il 2027. L’obiettivo è riqualificare i percorsi dei pastori, utilizzandoli come strade per promuovere la cultura e attrarre visitatori. Diverse amministrazioni locali hanno collaborato per avviare questa iniziativa, puntando a valorizzare le tradizioni e le testimonianze della zona. La proposta mira anche a contrastare lo spopolamento che interessa alcune aree rurali.

? Cosa scoprirai Come possono i vecchi sentieri dei pastori fermare lo spopolamento?. Quali enti locali hanno unito le forze per questa sfida?. Come cambieranno le biblioteche dell'Alto Sannio entro il 2027?. Perché la cultura è considerata un'infrastruttura contro l'isolamento?.? In Breve Isernia, Agnone, Castel del Giudice e Cerro al Volturno presentano il dossier comune.. Casa Frezza, CISAV e Teatro Italo Argentino collaborano al progetto Parole Transumanti.. Sindaci Castrataro, Saia, Gentile e Di Ianni coordinano la strategia territoriale.. Il piano punta a contrastare lo spopolamento tramite biblioteche e rotte letterarie.. Isernia, Agnone, Castel del Giudice e Cerro al Volturno presentano insieme il dossier Parole Transumanti per diventare Capitale Italiana del Libro 2027.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alto Sannio: i tratturi diventano rotte letterarie per il 2027 Notizie correlate Leggi anche: Le medaglie rotte diventano un caso a Milano Cortina. La Zecca interviene: da domani pronti a sistemarle Decreto energia, i benefici stimati in Irpinia e Sannio nel biennio 2026-2027L’impatto complessivo del Decreto Energia, stimato dal Centro studi di Unimpresa in circa 7 miliardi di euro nel biennio 2026-2027 includendo sia i...