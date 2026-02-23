Decreto energia i benefici stimati in Irpinia e Sannio nel biennio 2026-2027

Il decreto energia ha portato benefici concreti in Irpinia e Sannio, stimati in circa 7 miliardi di euro tra il 2026 e il 2027. Questa cifra deriva dai risparmi sulle bollette e dai effetti sul mercato dell’energia, come le variazioni nelle quotazioni di elettricità e gas. L’analisi del Centro studi di Unimpresa evidenzia come le misure abbiano già influenzato positivamente le famiglie e le imprese locali. Questi risultati si riflettono anche nelle attività economiche regionali.

L’impatto complessivo del Decreto Energia, stimato dal Centro studi di Unimpresa in circa 7 miliardi di euro nel biennio 2026-2027 includendo sia i trasferimenti diretti in bolletta sia gli effetti sistemici sulle quotazioni all’ingrosso di elettricità e gas, può tradursi per le province di Avellino e Benevento in un beneficio complessivo pari a circa 78 milioni di euro nel biennio, in uno scenario di piena attuazione e di corretta trasmissione dei vantaggi dal mercato all’ingrosso alle bollette finali. La stima territoriale deriva dall’applicazione del peso demografico complessivo delle due province, pari a circa l’1,11% della popolazione nazionale, al valore nazionale indicato nel dossier Unimpresa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

