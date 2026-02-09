A Milano e Cortina sono scoppiate polemiche sulle medaglie rotte durante le premiazioni. In almeno quattro casi, tra cui Johnson e Dalmasso, il trofeo si è staccato dal laccetto. La Zecca assicura che sistemerà il problema, promettendo interventi rapidi non appena riceveranno le medaglie. Nel frattempo, il Poligrafico spiega che il problema viene dal sistema di sicurezza antisoffocamento, che verrà migliorato.

Non è vera Olimpiade se non c'è un caso medaglie. Dopo quello, rumorosissimo, di Parigi 2024, spunta quello di Milano Cortina. Il problema non riguarda in realtà la medaglia in sé (come invece era accaduto in Francia), ma il gancio che permette di appenderle al collo. La prima denuncia è quella dell'americana Breezy Johnson, vincitrice della discesa libera: "Stavo saltando per l'emozione e si è rotta. Sono sicura che qualcuno la riparerà". Anche il bronzo azzurro dello snowboard, Lucia Dalmasso, ha accusato il problema: "Mi è già successo due volte, una volta giù dal podio e una volta sul letto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le medaglie rotte diventano un caso a Milano Cortina. La Zecca interviene: da domani pronti a sistemarle

Approfondimenti su Milano Cortina

Il caos delle medaglie rotte scuote Milano-Cortina.

#Milano-Cortina 2026 || Durante le premiazioni delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, alcuni atleti si sono lamentati perché le medaglie si sono rotte o danneggiate subito dopo averle ricevute.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Avvio azzurro che contagia, Malagó Le medaglie sono un effetto traino.

Olimpiadi, le medaglie che si rompono diventano un caso: ecco cosa sta succedendo – Il videoSta facendo discutere il caso delle medaglie rotte alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Nei giorni scorsi, scrive l’Adnkronos, alcuni episodi hanno acceso il dibattito fra atleti e addetti ai lavori ... open.online

Il bronzo di Strelow si stacca dal nastro durante i festeggiamenti: è la terza medaglia rottaMentre la squadra tedesca di biathlon festeggia per il bronzo la medaglia di Justus Strelow si stacca dal nastro e cade a terra: è la terza che si rompe nei primi due giorni dei Giochi dopo i due ori ... msn.com

Alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, il vicepresidente Usa è stato accolto con evidente disapprovazione. Tutto il mondo ha assistito, tranne gli spettatori americani: nella diretta Nbc l’audio scompare facebook

Milano Cortina, polemica sul caro-biglietti: “Quasi 300 euro e si vede malissimo”. E senza Visa niente bancomat x.com