Recentemente, il fondatore di un’azienda di intelligenza artificiale ha dichiarato che questa tecnologia potrà rafforzare le capacità umane. Tuttavia, sono stati segnalati licenziamenti di programmatori che lavorano nel settore, alcuni dei quali contribuiscono allo sviluppo dell’IA stessa. Viene anche sollevata la questione di come i programmatori possano adattarsi a un futuro in cui l’intelligenza artificiale viene impiegata per ridurre il personale.

? Cosa scoprirai Come faranno i programmatori a sopravvivere alla previsione di Amodei?. Perché le aziende usano l'IA per licenziare proprio chi la crea?. Chi vincerà la sfida tra OpenAI e Anthropic per i contratti governativi?. Cosa accadrà al valore del lavoro d'ufficio secondo le visioni di Altman?.? In Breve King ha licenziato 1.300 dipendenti usando algoritmi per il matching dei candidati.. Dario Amodei prevede sostituzione programmatori entro 6 o 12 mesi.. Altman e Amodei hanno mostrato divergenze durante l'AI Summit in India nel 2026.. Sviluppatori King sono stati sostituiti da sistemi IA per la creazione livelli.. Sam Altman ha dichiarato tramite la piattaforma X che l’obiettivo di OpenAI non consiste nel sostituire gli esseri umani con sistemi di intelligenza artificiale, ma piuttosto nel potenziare le capacità individuali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Altman: l’IA potenzierà l’uomo, ma i licenziamenti già colpiscono

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