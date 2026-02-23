Sam Altman, CEO di OpenAI, evidenzia che l'assenza di regole chiare sull'intelligenza artificiale può portare a un caos globale. La sua preoccupazione nasce dal rapido sviluppo di tecnologie avanzate che rischiano di sfuggire al controllo, creando incertezza tra esperti e governi. Altman ha sottolineato l’urgenza di intervenire subito per evitare conseguenze imprevedibili. Le sue parole puntano a stimolare un dibattito concreto sulle future norme da adottare.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha lanciato un allarme urgente sulla necessità di regole immediate per l’intelligenza artificiale. A San Francisco, durante un evento, ha evidenziato i rischi legati alla crescita incontrollata delle tecnologie IA, mettendo in guardia contro scenari pericolosi per la società. L’appello arriva mentre l’Unione Europea avanza con una normativa e gli Stati Uniti discutono proposte legislative. Altman ha sottolineato come l’IA, già integrata in molti settori, possa sfuggire al controllo senza linee guida chiare. I pericoli includono manipolazione dei sistemi, diffusione di disinformazione e bias algoritmici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

