Sam Altman ha dedicato mezz’ora di conversazione telefonica per riassumere un documento di 13 pagine riguardante la strategia per la gestione di una super intelligenza artificiale. La conversazione ha mostrato un approccio diretto e pratico, concentrandosi sui dettagli del piano senza entrare in analisi o considerazioni personali. La discussione rivela l'intenzione di Altman di guidare lo sviluppo di questa tecnologia in modo strutturato e mirato.

Mezz’ora al telefono, per riassumere 13 pagine di un piano. Sam Altman è abituato a guardare al futuro, ma sta facendo quello che nessuno aveva in mente. Ad Axios, il ceo di OpenAI ha spiegato come i governi dovrebbero comportarsi di fronte all’espansione della tecnologia. E quindi come sfruttare la ricchezza che genera – e che genererà – per tassarla e redistribuirla. La super intelligenza artificiale è d’altronde prossima a manifestarsi, insieme alle opportunità e ai rischi che si trascina dietro. Sono soprattutto questi ultimi che vanno gestiti nel giusto modo. Attacchi hacker, sabotaggi, sostituzione dell’essere umano: tutto è possibile se non viene governato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Le persone al centro. Come Altman vuole guidare la super IA

“Hai venduto l’anima al diavolo!”: baruffa dietro le quinte degli Oscar tra Jeremy O. Harris e Sam Altman sul pericolo dell’IA al servizio del PentagonoDietro le quinte degli Oscar, lontano dalle luci del palco, è andato in scena uno scontro che racconta molto più del cinema di oggi.

IA: Altman avverte, senza regole è caos globaleSam Altman, CEO di OpenAI, ha lanciato un allarme urgente sulla necessità di regole immediate per l'intelligenza artificiale.

Temi più discussi: OpenAI chiude il più grande round di finanziamento nella storia della Silicon Valley; Sam Altman si compra un talk show: ecco la nuova mossa di OpenAI; La guerra per l'Ai. Dario Amodei, Trump e il Pentagono: chi decide come si usa l'intelligenza artificiale?; Cina, sprint dell’AI in Borsa. Risposta Usa con Anthropic.

Le persone al centro: come Philip Morris Italia sta rivoluzionando la manifattura con wellbeing e inclusioneNel panorama industriale italiano, dove la competizione globale e la trasformazione digitale ridefiniscono costantemente le regole del gioco, emerge con forza una consapevolezza che sta cambiando il ... quotidiano.net

Le persone e la terra al centro dell’innovazione sostenibile di ProgeoC’È CHI PARLA di innovazione guardando ai software e chi, come Progeo, la costruisce partendo dalle persone e dalla terra. È da questa doppia radice che prende forma la strategia del gruppo ... quotidiano.net

La società guidata da Sam Altman ha deciso di dismettere l’applicazione dedicata alla generazione video. Le risorse dell’azienda saranno concentrate su strumenti dedicati alle aziende e alla programmazione, in vista della quotazione in borsa prevista per la - facebook.com facebook

Mark Zuckerberg si è offerto di aiutare Elon Musk e il suo DOGE. Lo rivelano i documenti depositati venerdì scorso nell'ambito della causa che Musk ha intentato contro Sam Altman e OpenAI, e vale la pena soffermarsi un attimo perché racconta molto più di un x.com