Il piano per la difesa di Forlì | 200 edifici da sacrificare i quartieri non difendibili e 14 kmq allagabili Tutte le mappe

È stato presentato un piano di difesa per Forlì che prevede la demolizione di circa 200 edifici e la possibilità di allagare 14 chilometri quadrati di territorio. Il progetto include lo spostamento di argini per aumentare lo spazio disponibile durante le piene e la realizzazione di grandi casse di laminazione lungo il percorso dei fiumi, con aree designate per la tracimazione controllata in caso di alluvioni estreme. Sono state diffuse tutte le mappe relative alle aree coinvolte.

Argini da spostare per allargare lo spazio utile in caso di piena, casse di laminazione in sequenza prima della città e in pianura grandissime aree “sacrificabili” per la tracimazione controllata in caso di alluvioni disastrose. Con la pubblicazione, nelle ultime settimane, della cartografia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati "Cinquecento ettari sacrificabili in caso di piena": Forlì Cambia lancia l'allarme sulle nuove zone allagabiliLa lista civica Forlì Cambia accoglie con attenzione le preoccupazioni espresse dai residenti di San Martino Villafranca e di Villafranca in merito... Teleriscaldamento, ipnosi clinica e le 50 mappe per capire ForlìNella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday abbiamo affrontato varie tematiche relative alla nostra città. Aggiornamenti e notizie su Il piano per la difesa di Forlì 200... Temi più discussi: Il piano per la difesa di Forlì: 200 edifici da sacrificare, i quartieri non difendibili e 14 kmq allagabili. Tutte le mappe; Prorogati i tempi del Piano. Assetto idrogeologico, più spazio per i pareri; Capitale della Cultura 2028. Lattuca: Cesena e Forlì avanti insieme comunque -; Forlì, lavori al Duomo. Tassinari: Mi sono attivata per dedicare risorse Pnrr a messa in sicurezza luoghi di culto. Il 19enne Sarti è pronto a dare la scalata al Forlì: Intanto farò un’offerta per l’ImoleseTanta carne al fuoco per Riccardo Sarti. Il giovane imprenditore imolese delle criptovalute in questi giorni ha perfezionato la partnership con il ... corriereromagna.it Torres abulica e imprecisa, il Forlì vince meritatamente per 2-0I romagnoli in gol al 24’ e al 45’ con Franzolini, la reazione sassarese non c’è. I sassaresi restano in zona playout ... lanuovasardegna.it #JuventusNextGen Le parole di #Brambilla alla vigilia di Forlì x.com L' Associazione forlivese per le malattie del fegato dona un ecografo alla Gastroenterologia di Forlì per celebrare il suo trentennale Grazie alla donazione dell’AFMF, l’Associazione forlivese per le malattie del fegato Odv, l’Unità operativa di Gastroenterologia facebook