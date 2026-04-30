Dai Malatesta alla moda Made in Romagna | tutte le visite guidate per scoprire le anime della città

Da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio, vengono organizzate diverse visite guidate a Rimini rivolte a chi desidera approfondire la storia, l’arte e l’architettura della città. Le iniziative coprono vari temi, tra cui le vicende dei Malatesta e l’evoluzione della moda “Made in Romagna”. Le visite sono aperte a chiunque voglia scoprire i diversi aspetti della città attraverso percorsi guidati.

Da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio, i più curiosi e appassionati di storia, arte e architettura, potranno scegliere, secondo il proprio gusto, da un'interessante offerta di visite guidate per scoprire le sfaccettature di Rimini. Dal tour nel centro storico tra testimonianze antiche e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Visite guidate lungo le stazioni della M4 alla scoperta della storia della cittàLa realizzazione della nuova linea metropolitana M4 di Milano non è stata soltanto una grande opera infrastrutturale, ma anche un’occasione... 'Villa Mensa', tornano le visite guidate per scoprire la storia secolare del complessoTornano le visite guidate domenicali a Villa Mensa di Sabbioncello San Vittore, imperdibile occasione per scoprire la storia secolare del complesso. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il Malatesta di Rimini sul podio della CombiGuru Challenge di Unox; Torre Guaceto: maggioranza e opposizione unite, ma si rischia di finire in tribunale; Rimini, un Malatesta d’argento alla CombiGuru Challenge di Unox di Padova; Cassino, la biblioteca Pietro Malatesta diventa polo culturale inclusivo. Dove finisce la città, inizia un’altra geografia dell’arte Ad Ascoli Piceno torna il Premio Sparti – V edizione, con la mostra “Dove finisce la città” ospitata negli spazi del Forte Malatesta. Un’indagine potente su chi sceglie di lavorare lontano dai grandi centri, t - facebook.com facebook